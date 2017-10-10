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‏عاجل.. نيكي يقترب من أعلى مستوى في 21 عاماً عند الإغلاق ⁧‫‬⁩

Posted by on October 10, 2017 0 Comment

عاجل.. نيكي يقترب من أعلى مستوى في 21 عاماً عند الإغلاق ⁧‫‬⁩ أخبار قد تهمكالبيت الأبيض: الوقت لم يعد ملائما للحوار مع كوريا الشمالية وندرس جميع الخياراتفيديو: إيفانكا ترامب تنشر مقطع فيديو لزوجها وهو يحمل ابنتهﻟﻴﺒﺮﻣﺎﻥ ﻳﻌﺘﺮﻑ ﺿﻤﻨﺎ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻏﺎﺭﺍﺕ ﺳﻴﻨﺎﺀ ﻭﻳﻮﺿﺢعاجل: محاولة لاغتيال نتنياهو داخل مكتبهعاجل 🔴 عملية طعن في استراليا ومقتل سائح […] أقراء المزيد من المصدر

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