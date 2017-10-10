عاجل.. نيكي يقترب من أعلى مستوى في 21 عاماً عند الإغلاق أخبار قد تهمكالبيت الأبيض: الوقت لم يعد ملائما للحوار مع كوريا الشمالية وندرس جميع الخياراتفيديو: إيفانكا ترامب تنشر مقطع فيديو لزوجها وهو يحمل ابنتهﻟﻴﺒﺮﻣﺎﻥ ﻳﻌﺘﺮﻑ ﺿﻤﻨﺎ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻏﺎﺭﺍﺕ ﺳﻴﻨﺎﺀ ﻭﻳﻮﺿﺢعاجل: محاولة لاغتيال نتنياهو داخل مكتبهعاجل 🔴 عملية طعن في استراليا ومقتل سائح […] أقراء المزيد من المصدر
Home » اخبار عاجلة » عاجل.. نيكي يقترب من أعلى مستوى في 21 عاماً عند الإغلاق
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.
No comments yet... Be the first to leave a reply!