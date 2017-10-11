تكتسب المعركة الانتخابية في البقاع الغربي أهمية كغيرها من الدوائر ذات التنوع السياسي والحزبي والمذهبي. ففي هذه الدائرة ٦ مقاعد نيابية موزعة بحسب التوزيع الطائفي على النحو الآتي: مقعدان للسنة، مقعد للروم الأرثوذكس، مقعد للموارنة، مقعد للدروز، ومقعد للشيعة. وهي شهدت إحدى أقسى المعارك الانتخابية عام ٢٠٠٩، حيث اقترع في هذه الدائرة حوالي ٦٥٠٠٠ ناخب […] أقراء المزيد من المصدر
Home » لبنان » انتخابات 2018.. البقاع الغربي: الفرزلي مرتبط بقرار التيار والقوات تتجه لترشيح إيلي لحود
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