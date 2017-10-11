دبي، الامارات العربية المتحدة، 11 أكتوبر 2017: في إطار إلتزامها بتعزيز كفاءة قاعدتها الوظيفية على جميع المستويات، نظمت شركة “تاكيدا” للصناعات الدوائية المحدودة (Takeda)، شركة الأدوية العالمية القائمة على البحث والتطوير، برنامجا استراتيجيا تدريبيا “شاين” (SHINE) بهدف تطوير المهارات الإدارية والقيادية الأساسية لموظفيها. وقد عقد البرنامج التدريبي بالشراكة مع كلية “إنسياد” الرائدة عالمياً في إدارة […] أقراء المزيد من المصدر
Home » إقتصاد » “تاكيدا” تنظم برنامجاً استراتيجياً تدريبياً “شاين” لتنمية المهارات القيادية لموظفيها
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