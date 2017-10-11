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 “تاكيدا” تنظم برنامجاً استراتيجياً تدريبياً “شاين” لتنمية المهارات القيادية لموظفيها 

Posted by on October 11, 2017 0 Comment

دبي، الامارات العربية المتحدة، 11 أكتوبر 2017: في إطار إلتزامها بتعزيز كفاءة قاعدتها الوظيفية على جميع المستويات، نظمت شركة “تاكيدا” للصناعات الدوائية المحدودة (Takeda)، شركة الأدوية العالمية القائمة على البحث والتطوير، برنامجا استراتيجيا تدريبيا “شاين” (SHINE) بهدف تطوير المهارات الإدارية والقيادية الأساسية لموظفيها. وقد عقد البرنامج التدريبي بالشراكة مع كلية “إنسياد” الرائدة عالمياً في إدارة […] أقراء المزيد من المصدر

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