توضيح قيادة الجيش عن الأقوال المنسوبة إلى مصدر عسكري

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه ما يلي: ورد في إحدى الصحف المحلّية الصادرة بتاريخ اليوم، مقالاً يتضمّن أقوالاً منسوبة إلى مصدر عسكري، يتناول موقف الجيش من تصريح وزير دفاع العدوّ الإسرائيلي، حول نظرة هذا العدو لموقع الجيش اللبناني في أيّ حرب مقبلة. توضح قيادة الجيش، بأنّ الأقوال المنسوبة إلى المصدر العسكري في المقال […] أقراء المزيد من المصدر