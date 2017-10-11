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حاصباني افتتح قسم الرعاية الصحية للطوارىء في المطار: في خدمة المسافرين والزائرين 24 ساعة 

Posted by on October 11, 2017 0 Comment

افتتح نائب رئيس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني اليوم قسم الرعاية الصحية للطوارىء في مركز وزارة الصحة في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت الذي تم تجهيزه بمعدات جديدة حديثة للعمل الى جانب مركز الحجر الصحي الذي تحرص وزارة الصحة على جهوزيتها الدائمة. وتفقد الوزير حاصباني المركز يرافقه رئيس دائرة الرعاية الصحية الاولية في […] أقراء المزيد من المصدر

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