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طائرتان حربيتان أميركيتان تستعرض القوة في شبه الجزيرة الكورية

Posted by on October 11, 2017 0 Comment

حلقت طائرتان حربيتان أميركيتان استراتيجيتان فوق شبه الجزيرة الكورية في عرض قوة موجه إلى بيونغ يانغ، في أول تدريب ليلي يشارك فيه الطيران الحربي الياباني والكوري الجنوبي.وأعلنت القوات الجوية الأميركية في المحيط الهادئ في بيان أن قاذفتين من طراز بي-1بي متمركزتين في جزيرة غوام، الموقع الاستراتيجي المتقدم للجيش الأميركي في المحيط الهادئ، حلقتا مساء الثلاثاء […] أقراء المزيد من المصدر

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