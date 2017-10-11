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عاجل: الصحة السعودية توقف طبيبة تجميل مزيفة

Posted by on October 11, 2017 0 Comment

عاجل: وزارة الصحة السعودية توقف طبيبة التجميل (المزيفة) ب الطائف. -// ‏⁧‫الصحة‬⁩ توقف عمل ( وافدة ) انتحلت مهنة طب التجميل في ⁧‫#الطائف‬⁩ وتحيلها إلى النيابة العامة، وتطبق العقوبات على المجمع الطبي. أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانمباشر مباراة مصر المقاصة و اتحاد الشرطة الاحد 25-12-2016 كأس […] أقراء المزيد من المصدر

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