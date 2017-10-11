عاجل.. عطل تقني اصاب «فيس بوك»

واجه عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عاطًلا فنيًا مفاحئًا منذ قليل، إذ لم يتمكن الرواد من الوصول إلى حساباتهم. ونشر الموقع رسالة إلى المستخدمين مفاداها: “فيس بوك سيعود قريبًا.. هو تحت الصيانة المطلوبة في الوقت الراهن.. وسيعود في غضون بضع دقائق إلى العمل.. نشكرك على سعة صدرك أثناء تحسين الموقع”. أخبار […] أقراء المزيد من المصدر