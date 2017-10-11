عاجل: مرشح قطر لليونسكو حمد الكواري يتعادل مع الفرنسية والحسم غدا

سيدر نيوز – باريس عاجل: مرشح قطر لليونسكو الدكتور حمد الكواري يتعادل مع المرشحة الفرنسية بواقع 18 صوتا ويتأجل الحسم للجولة الرابعة غدا الخميس أخبار قد تهمكمباشر مباراة مصر المقاصة و اتحاد الشرطة الاحد 25-12-2016 كأس مصرمباشر مباراة ليون و اي زد الكمار اليوم مباشر الخميس 23/2/2017 الدوري الاوروبيابراج اليوم السبت 12-8-2017 حظك اليوم السبت […] أقراء المزيد من المصدر