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عاجل من العراق: مقتل 7 وإصابة 15 في تفجير انتحاري داخل مقهى 

Posted by on October 11, 2017 0 Comment

عاجل.. مصادر أمنية عراقية: مقتل 7 أشخاص وإصابة 15 آخرين في تفجير انتحاري داخل مقهى في هيت بمحافظة الأنبار أخبار قد تهمكجامعة اليرموك تنّذر 7 موظفين وأستاذ جامعي لقيامهم بالتعليق عبر ” الفيسبوك”فيديو.. أمريكا تفرج عن مقطع فيديو لتجارب نووية سرية قبل 50 سنةهل تبحث عن فتاة أحلامك؟.. برنامج مواعدة أغرب من الخيال يقدِّم لك […] أقراء المزيد من المصدر

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