قتلى حرائق غابات كاليفورنيا إلى 21 شخصا

قال كين بيملوت مدير إدارة الغابات والحماية من الحرائق في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، إن حرائق الغابات التي تستعر في الولاية أودت بحياة 21 شخصا. وكانت السلطات قالت في وقت سابق اليوم الأربعاء، إن 17 شخصا لقوا حتفهم نتيجة الحرائق. أخبار قد تهمكالبيت الأبيض: الوقت لم يعد ملائما للحوار مع كوريا الشمالية وندرس جميع الخياراتمصرع 13 […] أقراء المزيد من المصدر