قمة الغباء كانت بزيادة الضرائب.. الحويك: للعودة عن قرار وقف القروض المدعومة من مصرف لبنان

دعا رئيس “جمعية المزارعين اللبنانيين”انطوان الحويك الى “العودة فورا عن قرار وقف القروض المدعومة من مصرف لبنان وعدم المس بالدعم المعطى للقطاعات الانتاجية وللطلاب”، وقال في تصريح:”ان طريقة التعاطي بهذا الملف يلحق الضرر الجسيم باللبنانيين ومصالحهم، اذ كيف يجوز ايقاف الدعم وتوقف معالجة الملفات فجأة ودون سابق انذار؟ فكيف سيدفع الطلاب اقساط جامعاتهم التي ستستحق […] أقراء المزيد من المصدر