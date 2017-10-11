لبنان تحت تأثير الرياح الأميركية – الإيرانية الساخنة… تحذيراتٌ من حساباتٍ خاطئة ترتكبها «الأوزان الثقيلة»

رغم اطمئنانها النسبي الى أنّ التسويات التي تُطبخ على الحامي في المنطقة من شأنها تبديد الأجواء الداكنة التي تحوط لبنان، أبدتْ شخصية سياسية مخضرمة قلقها من مغبة “الحسابات الخاطئة» التي قد يلجأ إليها البعض في الداخل اللبناني تحت وطأة الشعور بـ “فائض القوة»، الأمر الذي قد يجعل البلاد تدفع أثماناً باهظة يمكن تفاديها. في جعبة […] أقراء المزيد من المصدر