خرج اللاجئون العراقيون المسيحيون الذين فروا إلى لبنان من ويلات تنظيم داعش في مظاهرات للتعبير عن رفضهم العودة إلى العراق. المتظاهرون اتهموا كنائسهم في العراق بالعمل على تعطيل طلباتهم للحصول على تأشيرة المغادرة. وأمام المفوضية العليا للاجئين ببيروت قال المتظاهرون أن الكنائس التي ينتمون إليها تخشي من ان يفرغ العراق من المسيحين ويطالبون السلطات المعنية […] أقراء المزيد من المصدر
Home » أخبار العالم » مسيحيو العراق في لبنان يرفضون العودة إلى بلادهم
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