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مسيحيو العراق في لبنان يرفضون العودة إلى بلادهم

Posted by on October 11, 2017 0 Comment

خرج اللاجئون العراقيون المسيحيون الذين فروا إلى لبنان من ويلات تنظيم داعش في مظاهرات للتعبير عن رفضهم العودة إلى العراق. المتظاهرون اتهموا كنائسهم في العراق بالعمل على تعطيل طلباتهم للحصول على تأشيرة المغادرة. وأمام المفوضية العليا للاجئين ببيروت قال المتظاهرون أن الكنائس التي ينتمون إليها تخشي من ان يفرغ العراق من المسيحين ويطالبون السلطات المعنية […] أقراء المزيد من المصدر

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