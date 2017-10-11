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 منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) تحتفل بتخريج 130 نجارا في شمال لبنان

Posted by on October 11, 2017 0 Comment

زغرتا، 11 تشرين الأوّل / أكتوبر 2017. برعاية معالي وزير الصناعة الدّكتور حسين الحاج حسن، بحضور السيد يوشيتاكي ناراوكا، نائب رئيس البعثة من سفارة اليابان، معالي وزير العمل السّيّد محمّد كبّارة، السيد أحمد دياب، ممثلا” معالي وزير التّربية والتّعليم السّيّد مروان حمادة، والممثّل الاقليمي لليونيدو، السّيّد كريستيانو باسيني، احتفلت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) […] أقراء المزيد من المصدر

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