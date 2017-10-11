آخر الأخبار
Home » اخبار عاجلة »  وفاة شاب وشقيقته احتراقاً داخل سيارتهما في صور بعد عودتهما من المطار  

 وفاة شاب وشقيقته احتراقاً داخل سيارتهما في صور بعد عودتهما من المطار  

Posted by on October 11, 2017 0 Comment

عطفا على الحادث المروع الذي حصل ليلا على اوتوستراد صيدا صور, فقد افاد موقع با صور عن وقوع حادث سير قرابة الثانية من فجر اليوم، على اوتوستراد صور في محلة النبي ساري حيث ادى انحراف سيارة عن مسارها الى اصطدامها بعامود للانارة واحتراقها ووفاة شاب وشقيقته كانا بداخلها. وافيد ان الفقيدين هما شاب وشقيقته حيث […] أقراء المزيد من المصدر

Tags: , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com