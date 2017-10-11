آخر الأخبار
Home » أخبار العالم » وفاة طفلة على متن رحلة لطيران الإمارات متوجهة إلى ميونخ

وفاة طفلة على متن رحلة لطيران الإمارات متوجهة إلى ميونخ

Posted by on October 11, 2017 0 Comment

توفيت طفلة على متن طائرة تابعة لشركة طيران الإمارات خلال رحلة بدأت من دبي إلى مدينة ميونخ الألمانية. وقال متحدث باسم الشركة، اليوم الأربعاء، إن “الطائرة اضطرت إلى الهبوط أمس الثلاثاء في الكويت بسبب الحالة الصحية الطارئة للراكبة”، مضيفاً أنه “تم تقديم الرعاية الطبية للراكبة عقب هبوط الطائرة على الفور، إلا أن أحد أطباء الطوارئ […] أقراء المزيد من المصدر

Tags:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com