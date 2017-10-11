وفاة طفلة على متن رحلة لطيران الإمارات متوجهة إلى ميونخ

توفيت طفلة على متن طائرة تابعة لشركة طيران الإمارات خلال رحلة بدأت من دبي إلى مدينة ميونخ الألمانية. وقال متحدث باسم الشركة، اليوم الأربعاء، إن “الطائرة اضطرت إلى الهبوط أمس الثلاثاء في الكويت بسبب الحالة الصحية الطارئة للراكبة”، مضيفاً أنه “تم تقديم الرعاية الطبية للراكبة عقب هبوط الطائرة على الفور، إلا أن أحد أطباء الطوارئ […] أقراء المزيد من المصدر