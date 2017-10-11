‏ايلي محفوض: جزء من ⁧‫الموارنة‬⁩ تحولوا الى اهل ذمة لدى حزب الله 

ايلي محفوض لـ”المستقبل”: جزء من الموارنة تحولوا الى اهل ذمة لدى حزب الله والشيعي الذي يطلّ بخطاب مناقض #للحزب هو معرض للخطر أخبار قد تهمكفارس سعيد:دافع العماد عون عن مصلحته الخاصة و ليس عن لبنانعاجل: وسائل اعلام في صنعاء تزعم اسقاط طائرة تجسس امريكيةالبيت الأبيض: الوقت لم يعد ملائما للحوار مع كوريا الشمالية وندرس جميع […] أقراء المزيد من المصدر
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