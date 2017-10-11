‏عاجل.. تجمع عددٌ كبير المناصرين لـ”حزب الله” في محيط جامعة القديس يوسف

‏يتجمع عددٌ كبير من الشباب المناصرين لـ”حزب الله” في محيط جامعة القديس يوسف في huvelin، بعدما تم استدعاؤهم من المناطق المحيطة بالجامعة. ‏وكان نفذ اعتصام في الجامعة اليسوعية احتجاجا على محاضرة يقدّمها المخرج زياد الدويري ورفضاً للتطبيع مع العدو الإسرائيلي. وقد دخل عدد من الطلاب القاعة التي كان يلقي فيها الدويري كلمته، مقاطعين إيّاه ومطلقين […] أقراء المزيد من المصدر