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‏عاجل.. تجمع عددٌ كبير المناصرين لـ”حزب الله” في محيط جامعة القديس يوسف 

Posted by on October 11, 2017 0 Comment

‏يتجمع عددٌ كبير من الشباب المناصرين لـ”حزب الله” في محيط جامعة القديس يوسف في huvelin، بعدما تم استدعاؤهم من المناطق المحيطة بالجامعة أخبار قد تهمكفارس سعيد:‏دافع العماد عون عن مصلحته الخاصة و ليس عن لبنانعاجل: وسائل اعلام في صنعاء تزعم اسقاط طائرة تجسس امريكيةجريمة مروعة 🔴 ذبح لاجئة سورية وابنها في مصرالبيت الأبيض: الوقت لم […] أقراء المزيد من المصدر

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