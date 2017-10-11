‏عاجل.. تجمع عددٌ كبير المناصرين لـ”حزب الله” في محيط جامعة القديس يوسف 

يتجمع عددٌ كبير من الشباب المناصرين لـ”حزب الله” في محيط جامعة القديس يوسف في huvelin، بعدما تم استدعاؤهم من المناطق المحيطة بالجامعة أخبار قد تهمكفارس سعيد:دافع العماد عون عن مصلحته الخاصة و ليس عن لبنانعاجل: وسائل اعلام في صنعاء تزعم اسقاط طائرة تجسس امريكيةجريمة مروعة 🔴 ذبح لاجئة سورية وابنها في مصرالبيت الأبيض: الوقت لم […] أقراء المزيد من المصدر
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