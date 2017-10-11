‏عاجل.. تجمع عددٌ كبير المناصرين لـ”حزب الله” في محيط جامعة القديس يوسف 

‏يتجمع عددٌ كبير من الشباب المناصرين لـ”حزب الله” في محيط جامعة القديس يوسف في huvelin، بعدما تم استدعاؤهم من المناطق المحيطة بالجامعة أخبار قد تهمكفارس سعيد:‏دافع العماد عون عن مصلحته الخاصة و ليس عن لبنانعاجل: وسائل اعلام في صنعاء تزعم اسقاط طائرة تجسس امريكيةجريمة مروعة 🔴 ذبح لاجئة سورية وابنها في مصرالبيت الأبيض: الوقت لم […] أقراء المزيد من المصدر