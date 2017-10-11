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‏نقابة عمال ⁧‫مرفأ طرابلس‬⁩ أعلنت ⁧‫الإضراب‬⁩ المفتوح ابتداء من  الاثنين

Posted by on October 11, 2017 0 Comment

اجتمعت الهيئة الإدارية لنقابة عمال وأجراء مرفأ طرابلس برئاسة نقيب عمال المرفأ احمد سعيد في طرابلس، وتناولت قرار المجلس الاعلى للجمارك بترحيل الشاحنات القادمة من تركيا من مرفأ طرابلس الى مرفأ بيروت. وعلى الاثر، قال سعيد: “تستنكر نقابة عمال واجراء مرفأ طرابلس القرار الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك وتعتبره انتقاصا من أهلية المدينة ومرافقها العامة. […] أقراء المزيد من المصدر

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