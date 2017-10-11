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‏⁧‫انفوغرافيك‬⁩ يوضح خسائر سلاح الجو الروسي منذ التدخل في ⁧‫سوريا‬⁩

Posted by on October 11, 2017 0 Comment

‏⁧‫انفوغرافيك‬⁩ يوضح خسائر سلاح الجو الروسي منذ التدخل في ⁧‫سوريا‬⁩ أخبار قد تهمكمصرع 13 شخصاً في أعمال شغب بسجن في المكسيكالبيت الأبيض: الوقت لم يعد ملائما للحوار مع كوريا الشمالية وندرس جميع الخياراتعاجل: محاولة لاغتيال نتنياهو داخل مكتبهصور.. 212 قتيلا وجريحا بالهند بعد اغتصاب زعيم روحي لـ”امرأتين”الحويك: على المزارعين الثورة على واقعهمروسيا تطلق القناص الآلي […] أقراء المزيد من المصدر

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