وصف وزير الدفاع الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان، منظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة للأمم المتحدة” اليونسكو”بالمنظمة بالمعادية للسامية، وذلك فى تعليق له على انسحاب الولايات المتحدة من اليونسكو ابتداء من نهاية ديسمبر المقبل. ونقلت “يديعوت أحرونوت” عن ليبرمان قوله، إن انسحاب الولايات المتحدة خطوة هامة وصحيحة من قبل الحليف الأكبر لإسرائيل تجاه منظمة لا تعرف الحيادية ومعادية […] أقراء المزيد من المصدر
Home » أخبار العالم » إسرائيل تهاجم “اليونسكو”.. وتزعم: معادية للسامية ولا تعرف الحيادية
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