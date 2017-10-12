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اجتماع لمزارعي التفاح وجمعية المزارعين.. دعا الدولة إلى ايجاد اسواق لتصريف الانتاج

Posted by on October 12, 2017 0 Comment

عقدت تجمعات مزارعي التفاح، اجتماعا بدعوة من جمعية المزارعين اللبنانيين، للبحث في أزمة التفاح والاجراءات الواجب اتخاذها ووضع خطة مستقبلية لمعالجة أزمة التفاح والزراعة بحضور كافة المنسقيات الزراعية من كل المحافظات والمناطق اللبنانية في فندق كومفورت الحازمية. الحويك بدأ الاجتماع بمداخلة لرئيس جمعية المزارعين اللبنانيين انطوان الحويك قال فيها: “إن الازمات تتوالى من عام الى […] أقراء المزيد من المصدر

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