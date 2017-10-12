استغلال جنسي يطال 100 طفل بمدرسة إكوادورية

تعرض 100 طفل على الأقل لاستغلال جنسي، وتم اغتصاب أربعة منهم، على يد اثنين من المعلمين في مدرسة بمنطقة جواياكيل بالإكوادور، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية. وأشارت المدعية العامة، باتريسيا موريخون، إلى أن وزارة اتعليم الإكوادورية فتحت تحقيقا حول مزاعم اغتصاب وتبين بعد الفحوصات الطبية والنفسية أن أربعة أطفال تم اغتصابهم. وقالت المدعية العامة […] أقراء المزيد من المصدر