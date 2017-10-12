الأب مانويل مسلم: التفكير ببحث سلاح المقاومة خيانة للقدس وفلسطين

قال الأب مانويل مسلم عضو الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة المقدسات، على أهمية المصالحة الداخلية الفلسطينية، شريطة أن لا تمس سلاح المقاومة الذي يعد الدرع الواقي للشعب الفلسطيني من الاحتلال “الإسرائيلي” الذي يستهدف قضيتنا منذ اغتصابه أرض فلسطين عام 1948. واعتبر مسلم في حديث خاص لـ “فلسطين اليوم”، أن تفكير فصائل المقاومة بوضع سلاح المقاومة على […] أقراء المزيد من المصدر