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التعبئة التربوية في حزب الله: نخشى أن تتخذ بعض الجامعات منابر للتطبيع والمطبعين مع العدو

Posted by on October 12, 2017 0 Comment

أصدرت التعبئة التربوية في “حزب الله” اليوم البيان الآتي: “يدخل العام الدراسي الحالي وسط مناخات تربوية واعدة تظهر منها الأسبوع الماضي حراك طالبي جامعي، وهو تعبير لواحدة من الفئات الحية في المجتمع اللبناني، من خلال الانتخابات الطالبية الجامعية، وهو تعبير يستحق كامل الاهتمام والترحيب ليس كحركة انتخابية بحتة تنتهي مع إقفال الصناديق أو إعلان النتائج، […] أقراء المزيد من المصدر

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