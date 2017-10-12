«الفيدرالية» نظام سورية الجديدة.. محادثات روسية ـ كردية: التسوية تنطلق بعد «الرقة ودير الزور»

خلال أقل من شهر جرت محادثات رفيعة المستوى بين الروس والأكراد، وتحديدا بين وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ومعه رئيس الأركان فاليري غيراسيموف، وبين قائد “وحدات حماية الشعب» الكردية السورية سيبان حمو الذي جرى نقله بمروحية روسية، المحادثات جرت على مرحلتين في قاعدة حميميم الجوية العسكرية (الشهر الماضي) وفي موسكو (الأسبوع الماضي)، وتمحورت حول ثلاثة […] أقراء المزيد من المصدر