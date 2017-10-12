المقداد خلال أطلاق العمل لحفر مطمر في بعلبك: رهاننا على القوى الأمنية لمنع تخريب المشروع مجددا

أطلق في مديرية العمل البلدي ل”حزب الله” في البقاع، العمل لحفر المطمر في جوار معمل فرز النفايات في بعلبك، الذي يعاود العمل بعد حوالي الشهر. حضر اللقاء النائب علي المقداد، رئيس بلدية بعلبك حسين اللقيس، مسؤول العمل البلدي ل”حزب الله” في البقاع حسين النمر، مسؤول مكتب العمل البلدي لحركة أمل في إقليم البقاع عباس مرتضى. […] أقراء المزيد من المصدر