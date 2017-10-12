ردود فعل قلقة حيال التهديدات الإسرائيلية والتصعيد الأميركي

شد التصعيد الاميركي ـ الإيراني، المصحوب بتهديدات اسرائيلية صريحة، الانتباه في لبنان، الخارج للتو من معمعة رواتب القطاع العام والضرائب الجديدة التي فُرضت على استخدامات غالبية اللبنانيين من ذوي الدخول المحدودة، وأكثر ما استوقف المسؤولين هنا، التهديد المباشر من افيغدور ليبرمان وزير الدفاع الاسرائيلي للبنان، والتصنيف الاميركي الجديد ـ القديم لحزب الله كمنظمة ارهابية، بما […] أقراء المزيد من المصدر