عاجل: أمن الدولة أوقفت فلسطينيين من مجموعة عبد فضة الارهابية

أصدرت المديرية العامة لأمن الدولة- قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان التالي: “أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة كلا من الفلسطينيين محمد.م. ووسيم.غ في بلدة جون- الشوف، بجرم الإنتماء إلى تنظيم إرهابي. وخلال التحقيقات، إعترف الموقوفان بإنتمائهما إلى مجموعة عبد فضة الإرهابية الناشطة داخل مخيم عين الحلوة، ومشاركتهما في الإشتباكات التي شهدها المخيم في الفترة الأخيرة. […] أقراء المزيد من المصدر