عاجل: توقيف مطلوب في حارة صيدا بجرم محاولة قتل وسلب ومخدرات… وإمرأة كانت تأويه في منزلها

صـــــدر عــــن المديريــــة العامــــة لقـــوى الامــن الداخلــــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـة البــــــلاغ التالـــــي: بتاريخ 10/10/2017 وفي محلة حارة صيدا، ونتيجةً للمتابعة والرصد، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي من توقيف المدعو: ا. ص. (مواليد عام 1994، فلسطيني) على متن آلية نوع “ب ام ف”، وضبط بحوزته 3 سجائر من حشيشة الكيف. وهو مطلوب للقضاء […] أقراء المزيد من المصدر