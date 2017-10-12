عاجل: وفاة الطفل عبودي الاعسر بعد سقوطه من نافذة المنزل

سقط الطفل السوري عبودي علي الاعسر البالغ من العمر اربع سنوات من نافذة منزل ذويه في الطابق الرابع في بلدة البيرة عكار، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام. وفارق الطفل الحياة على الفور. أخبار قد تهمكParis Saint-Germain vs Lyon مباشر مباراة باريس سان جيرمان و ليون اليوم الاحد 19-3-2017 في الدوري الفرنسيمباشر مباراة مصر المقاصة و اتحاد […] أقراء المزيد من المصدر