آخر الأخبار
Home » اخبار عاجلة » عاجل: وفاة الطفل عبودي الاعسر بعد سقوطه من نافذة المنزل

عاجل: وفاة الطفل عبودي الاعسر بعد سقوطه من نافذة المنزل

Posted by on October 12, 2017 0 Comment

سقط الطفل السوري عبودي علي الاعسر البالغ من العمر اربع سنوات من نافذة منزل ذويه في الطابق الرابع في بلدة البيرة عكار، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام. وفارق الطفل الحياة على الفور. أخبار قد تهمكParis Saint-Germain vs Lyon مباشر مباراة باريس سان جيرمان و ليون اليوم الاحد 19-3-2017 في الدوري الفرنسيمباشر مباراة مصر المقاصة و اتحاد […] أقراء المزيد من المصدر

Tags: , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com