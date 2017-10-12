فرعية الادارة أقرت مواد في مشروع تعديل قانون التفتيش المركزي المتعلق بادارة المناقصات

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس تعديل انشاء التفتيش المركزي، جلسة برئاسة النائب غسان مخيبر وحضور ممثلي وزارات المال يوسف الزين، العدل القاضي نبال محيو، والدولة لشؤون التنمية الادارة يوسف سعد، مجلس شورى الدولة القاضي يوسف الجميل، ديوان المحاسبة القاضي وسيم ابو سعد، رئيس هيئة التفتيش المركزي جورج عطية، مدير المناقصات […] أقراء المزيد من المصدر