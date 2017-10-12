لبنان يُلاقي الاندفاعة الخارجية ضدّ «حزب الله» بتبريدٍ داخلي.. الحريري يلتقي البابا غداً… واستعداداتٌ لـ «ثلاثية الموازنة» الأسبوع المقبل

تَردّدتْ في بيروت وبقوّة أصداء الحرب بـ “مكبّرات الصوت» بين الولايات المتّحدة وإيران التي يَخشى لبنان أن يكون إحدى حلقاتها نظراً الى أن “حزب الله» يشكّل محوراً بارزاً في المواجهة الأميركية “المثلثة الضلع» مع طهران والتي تشمل أيضاً جبهة الاتفاق النووي و”الحرس الثوري». وفيما كانت الأنظار شاخصة أمس على واشنطن لحسْم اتجاهات الاستراتيجية الأميركية الجديدة […] أقراء المزيد من المصدر