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نهاية الدول العالمية بعد 150 ثانية بتوقيت «ساعة القيامة».. كيف سينقرض البشر؟

Posted by on October 12, 2017 0 Comment

في سَنَة 1947، قَامَ بِإِصْدَارِ مجلس إدارة مجلة علمية تصدر عن جامعة شيكاغو ساعة رمزية تسمى “ساعة القيامة»، تُنذر بقرب نهاية الدول العالمية في ظل تنامي الصراع بين الدول التي تمتلك أسلحة نووية، ويشير وصول العقارب إلى منتصف الليل في تِلْكَ الساعة رمزيًا إلى قيام الحرب النووية ونهاية الدول العالمية. حتى وقت قريب، كانت عقارب […] أقراء المزيد من المصدر

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