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‏السفير السوري: من ادعى النأي بالنفس لم ينأَ بنفسه ومن كانت مواقفه صريحة هو الرئيس عون

Posted by on October 12, 2017 0 Comment

‏السفير السوري لـ”الجديد”: من ادعى النأي بالنفس لم ينأَ بنفسه فعلياً ومن كانت له مواقف صريحة وناصعة تجاه ما يجري في سوريا هو الرئيس عون أخبار قد تهمكفارس سعيد:‏دافع العماد عون عن مصلحته الخاصة و ليس عن لبنانعاجل: وسائل اعلام في صنعاء تزعم اسقاط طائرة تجسس امريكيةالبيت الأبيض: الوقت لم يعد ملائما للحوار مع كوريا […] أقراء المزيد من المصدر

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