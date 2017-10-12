السفير السوري لـ”الجديد”: من ادعى النأي بالنفس لم ينأَ بنفسه فعلياً ومن كانت له مواقف صريحة وناصعة تجاه ما يجري في سوريا هو الرئيس عون أخبار قد تهمكفارس سعيد:دافع العماد عون عن مصلحته الخاصة و ليس عن لبنانعاجل: وسائل اعلام في صنعاء تزعم اسقاط طائرة تجسس امريكيةالبيت الأبيض: الوقت لم يعد ملائما للحوار مع كوريا […] أقراء المزيد من المصدر
Home » اخبار عاجلة » السفير السوري: من ادعى النأي بالنفس لم ينأَ بنفسه ومن كانت مواقفه صريحة هو الرئيس عون
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