‏عاجل: جريح بتصادم بيك-اب ودراجة على جسر ⁧‫الملولة‬⁩ ‬⁩

‏عاجل: جريح نتيجة تصادم بين بيك-اب ودراجة نارية على جسر ⁧‫الملولة‬⁩ المسلك الشرقي ‏⁧‫التحكم المروري‬⁩ أخبار قد تهمكعاجل 🔴 توقيف عصابة لسرقة الدراجات في البقاع وفاة شاب وشقيقته احتراقاً داخل سيارتهما في صور بعد عودتهما من المطار يبيع اوراق”لوتو” على انها رابحة.. تعميم صورة محتال.. هل وقعتم ضحية احتياله؟توقيف مطلوب بجرم ترويج عملة مزيفةتوقيف ﻤﻄﻠﻮﺏ ﺑﺠﺮﻡ […] أقراء المزيد من المصدر