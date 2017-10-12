”ال بي سي”: بلال ميقاتي قال اثناء استجوابه في المحكمة العسكرية انه طلب شخصيا من امير داعش في القلمون ان يذبح الشهيد علي السيد وهذا ما حصل أخبار قد تهمكفارس سعيد:دافع العماد عون عن مصلحته الخاصة و ليس عن لبنانعاجل: وسائل اعلام في صنعاء تزعم اسقاط طائرة تجسس امريكيةالبيت الأبيض: الوقت لم يعد ملائما للحوار […] أقراء المزيد من المصدر
Home » اخبار عاجلة » بلال ميقاتي طلب من امير داعش في القلمون ذبح الشهيد علي السيد
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