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⁧‫بلال ميقاتي‬⁩ طلب من امير داعش في القلمون ذبح الشهيد علي السيد 

Posted by on October 12, 2017 0 Comment

‏”ال بي سي”: ⁧‫بلال ميقاتي‬⁩ قال اثناء استجوابه في ⁧‫المحكمة العسكرية‬⁩ انه طلب شخصيا من امير داعش في القلمون ان يذبح الشهيد علي السيد وهذا ما حصل أخبار قد تهمكفارس سعيد:‏دافع العماد عون عن مصلحته الخاصة و ليس عن لبنانعاجل: وسائل اعلام في صنعاء تزعم اسقاط طائرة تجسس امريكيةالبيت الأبيض: الوقت لم يعد ملائما للحوار […] أقراء المزيد من المصدر

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