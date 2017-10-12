⁧‫بلال ميقاتي‬⁩ طلب من امير داعش في القلمون ذبح الشهيد علي السيد 

‏”ال بي سي”: ⁧‫بلال ميقاتي‬⁩ قال اثناء استجوابه في ⁧‫المحكمة العسكرية‬⁩ انه طلب شخصيا من امير داعش في القلمون ان يذبح الشهيد علي السيد وهذا ما حصل أخبار قد تهمكفارس سعيد:‏دافع العماد عون عن مصلحته الخاصة و ليس عن لبنانعاجل: وسائل اعلام في صنعاء تزعم اسقاط طائرة تجسس امريكيةالبيت الأبيض: الوقت لم يعد ملائما للحوار […] أقراء المزيد من المصدر