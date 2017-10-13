أوغاسابيان في تسليم الطالبة مازح جائزة مؤسسة أبو عياش: تأكيد إضافي أن المرأة بإمكانها تحقيق الكثير

تسلمت الطالبة فاطمة مازح جائزتها من مؤسسة إيناس أبو عياش الخيرية، في احتفال أقيم في قاعة المؤتمرات في الإدارة المركزية للجامعة اللبنانية، برعاية وحضور وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان ورئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب، رئيسة جمعية إيناس أبو عياش الخيرية السيدة إيناس أبو عياش، عميد كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية الدكتور رفيق يونس […] أقراء المزيد من المصدر