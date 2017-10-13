إطلاق سراح الطيار السوري محمد صوفان على ذمة التحقيقات بتركيا

اطلقت محكمة تركية مساء الخميس سراح قائد مقاتلة تابعة للنظام السوري، سقطت في ولاية هاتاي الحدودية جنوب تركيا في مارس/آذار الماضي، مع استمرار محاكمته. ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر قضائية قولها إن القرار اتخذته محكمة الجنايات الثالثة في هاتاي. وكانت السلطات التركية اعتقلت الطيارالسوري محمد صوفان بعد أن قفز من طائرته الحربية قبل أن تتحطم […] أقراء المزيد من المصدر