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الأمم المتحدة تدين حملات على المثليين في مصر وأذربيجان وإندونيسيا

Posted by on October 13, 2017 0 Comment

قال مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق اليوم الجمعة إن أذربيجان ومصر وإندونيسيا اعتقلت ظلما عشرات الأشخاص في الأسابيع الماضية في حملات ضد المثليين حيث تعرض كثير منهم لإساءة المعاملة خلال احتجازهم.وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان “اعتقال أو احتجاز أشخاص على أساس ميولهم الجنسية الفعلية أو المفترضة أو على […] أقراء المزيد من المصدر

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