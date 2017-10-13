الأمم المتحدة تدين حملات على المثليين في مصر وأذربيجان وإندونيسيا

قال مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق اليوم الجمعة إن أذربيجان ومصر وإندونيسيا اعتقلت ظلما عشرات الأشخاص في الأسابيع الماضية في حملات ضد المثليين حيث تعرض كثير منهم لإساءة المعاملة خلال احتجازهم.وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان “اعتقال أو احتجاز أشخاص على أساس ميولهم الجنسية الفعلية أو المفترضة أو على […] أقراء المزيد من المصدر