الامارات تعلن دعمها الكامل للاستراتيجية الأمريكية الجديدة بشأن ايران

أعلنت دولة الامارات العربية المتحدة دعمها الكامل لاستراتيجية فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية للتعامل مع السياسات الايرانية المقوضة للأمن والاستقرار.وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها اليوم ان النظام الايراني يسعى من خلال هذه السياسات الى بث الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة ..وقالت ” ان الاتفاق النووي أعطى لايران الفرصة لتقويم […] أقراء المزيد من المصدر