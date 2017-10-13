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الامارات تعلن دعمها الكامل للاستراتيجية الأمريكية الجديدة بشأن ايران

Posted by on October 13, 2017 0 Comment

أعلنت دولة الامارات العربية المتحدة دعمها الكامل لاستراتيجية فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية للتعامل مع السياسات الايرانية المقوضة للأمن والاستقرار.وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها اليوم ان النظام الايراني يسعى من خلال هذه السياسات الى بث الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة ..وقالت ” ان الاتفاق النووي أعطى لايران الفرصة لتقويم […] أقراء المزيد من المصدر

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