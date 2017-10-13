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السيارات الحوامة تقترب من ملامسة الواقع.. هل ستكون المستقبل؟

Posted by on October 13, 2017 0 Comment

الفكرة التي أطلق عليها اسم “فلوت” فازت مؤخرا بأفضل تصميم خلال منافسة وضعتها الشركة. أخبار قد تهمكالبيت الأبيض: الوقت لم يعد ملائما للحوار مع كوريا الشمالية وندرس جميع الخياراتجريمة مروعة 🔴 ذبح لاجئة سورية وابنها في مصرحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالمسيحيون بين داعش الموصل وبغدادﺧﻄﺔ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ .. […] أقراء المزيد من المصدر

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