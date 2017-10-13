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الشرطة الكينية تقتل متظاهرين حاولا اقتحام مركز للشرطة

Posted by on October 13, 2017 0 Comment

قال مسؤول محلي بارز في كينيا إن الشرطة قتلت شخصين وأصابت ثالثا اليوم الجمعة عندما حاول حشد من المتظاهرين اقتحام مركز للشرطة أثناء احتجاج للمعارضة ضد إعادة التصويت في الانتخابات الرئاسية.وقال جوزيفين أونونجا مفوض مقاطعة سيايا بجنوب غرب كينيا إن مجموعة من 20 شابا حاولوا اقتحام مركز شرطة بوندو وإن ضباطا اضطروا لإطلاق النار عليهم […] أقراء المزيد من المصدر

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