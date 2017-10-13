الشرطة الكينية تقتل متظاهرين حاولا اقتحام مركز للشرطة

قال مسؤول محلي بارز في كينيا إن الشرطة قتلت شخصين وأصابت ثالثا اليوم الجمعة عندما حاول حشد من المتظاهرين اقتحام مركز للشرطة أثناء احتجاج للمعارضة ضد إعادة التصويت في الانتخابات الرئاسية.وقال جوزيفين أونونجا مفوض مقاطعة سيايا بجنوب غرب كينيا إن مجموعة من 20 شابا حاولوا اقتحام مركز شرطة بوندو وإن ضباطا اضطروا لإطلاق النار عليهم […] أقراء المزيد من المصدر