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الكشف عن رسالة لأغنى ضحايا سفينة “تيتانيك” أرسها قبل يوم من غرقه .. صور

Posted by on October 13, 2017 0 Comment

أحمد شريف عثر على رسالة يرجع عمرها إلى 105 أعوام كتبت قبل يوم واحد من كارثة سفينة “تيتانيك” الشهيرة من قبل الضحية الذي قال “إذا سارت الأمور بشكل جيد سوف أصل إلى نيويورك يوم الاربعاء”. وقدرت الرسالة المؤثرة المدونة من قبل الركاب الثريين من الدرجة الأولى في البداية بمبلغ ضخم يبلغ 80.000 جنيه استرليني، ولكن […] أقراء المزيد من المصدر

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