أوضح وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، خلال لقاء مع “مصلحة المرأة في تيار المستقبل – قطاع بيروت”، أن “قيمة الاعتماد البالغة 50 مليون دولار، الذي طلبه كمصاريف للانتخابات النيابية المقبلة، هي من قبيل الاحتياط وليست مبلغا نهائيا، لأن القوى السياسية لم تتفق بعد على آلية تطبيق قانون الانتخاب الجديد، التي ستتحكم بالمصاريف النهائية”. وأشار إلى […] أقراء المزيد من المصدر
Home » لبنان » المشنوق حاور مصلحة المرأة في تيار المستقبل بيروت: 25 مليون دولار إضافية فرضتها تحديثات قانون الانتخاب الجديد
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