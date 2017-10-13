انتخابات الهيئة الطلابية في جامعة سيدة اللويزة نجم: قدروا الإختلاف وأحبوا التمايز وإحترموا حق الآخر ومشروعه

اعلنت جامعة سيدة اللويزة في بيان أنه “جرت إنتخابات الهيئة الطلابية الجديدة للعام الدراسي 2017-2018، في جامعة سيدة اللويزة بأجواء تؤكد على تمتع الطلاب بروح ديمقراطية مميزة. إبتدأت عملية الإقتراع حسب قانون النسبية، عند الصباح، واستمرت حتى الرابعة من بعد الظهر، ولم تتخللها أية حركة إستدعت تدخلا أمنيا. وقد شهد اليوم الانتخابي إقبالا كبيرا من […] أقراء المزيد من المصدر