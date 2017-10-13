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بيان لجمعية ديمقراطية الانتخابات حول مراقبة الانتخابات الطلابية في جامعتي سيدة اللويزة والاميركية

Posted by on October 13, 2017 0 Comment

اصدرت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات “لادي” بيانين حول انتخابات الهيئة الطلابية في الجامعة الأميركية وجامعة سيدة اللويزة. الاميركية وجاء في البيان المتعلق بانتخابات طلاب الجامعة الاميركية :”على جري عادتها كل عام، راقبت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات “لادي” انتخابات المجالس الطلابية في الجامعة الأميركية في بيروت “AUB” اليوم الجمعة 13 تشرين الأول […] أقراء المزيد من المصدر

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