بيان لجمعية ديمقراطية الانتخابات حول مراقبة الانتخابات الطلابية في جامعتي سيدة اللويزة والاميركية

اصدرت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات “لادي” بيانين حول انتخابات الهيئة الطلابية في الجامعة الأميركية وجامعة سيدة اللويزة. الاميركية وجاء في البيان المتعلق بانتخابات طلاب الجامعة الاميركية :”على جري عادتها كل عام، راقبت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات “لادي” انتخابات المجالس الطلابية في الجامعة الأميركية في بيروت “AUB” اليوم الجمعة 13 تشرين الأول […] أقراء المزيد من المصدر