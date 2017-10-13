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ترامب “سيسحب الاقرار” بالتزام ايران الاتفاق النووي لكنه لن ينسحب منه

Posted by on October 13, 2017 0 Comment

اعلن وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون ان الرئيس دونالد ترامب سيعلن الجمعة “سحب اقراره” بالتزام ايران تعهداتها الواردة في الاتفاق حول برنامجها النووي لكنه لن ينسحب من الاتفاق الذي ابرم عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى.وقال تيلرسون “ننوي البقاء في الاتفاق لكن الرئيس سيسحب اقراره” بالتزام ايران بالاتفاق.وهذا الامر سيضع الكونغرس بحكم الامر الواقع في […] أقراء المزيد من المصدر

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